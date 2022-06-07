Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 23:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ'da fabrikada gaz sıkışması sonucu patlama
[Fotoğraf: DHA ]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir kimya fabrikasında, tutkal dolum alanında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada, gürültü sonucu bir işçi rahatsızlandı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesindeki bir kimya fabrikasında, tutkal dolum alanında yaşanan gaz sıkışması sonucu gürültülü patlama yaşandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Patlama çevrede paniğe neden olurken, fabrikadaki bir işçi, çıkan sesten etkilenerek rahatsızlandı, olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Etiketler: Tekirdağ
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