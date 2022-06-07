Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesindeki bir kimya fabrikasında, tutkal dolum alanında yaşanan gaz sıkışması sonucu gürültülü patlama yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlama çevrede paniğe neden olurken, fabrikadaki bir işçi, çıkan sesten etkilenerek rahatsızlandı, olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.