Ankara'da 09.00-23.00 saatleri arasında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ankara Valiliği, kuvvetli yağışa karşı konuyla ilgili sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Valiliğin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 8 Haziran Çarşamba günü 09.00-23.00 saatleri arasında Ankara çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."