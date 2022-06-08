Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 00:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara'da selden yüzerek kaçtı: O anlar kamerada
Ankara'da sağanak sonrasında oluşan selden bir kişi yüzerek kaçmaya çalıştı. O anlar kameralara yansıdı.
Ankara’da öğle saatlerinde başlayan ve aniden bastıran sağanak yağış sonrasında yollar göle döndü.
Su yüksekliğinin yer yer yarım metreyi bulduğu yağış sonrasında bazı alanlarda su birikintileri oluştu.
İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde bir kişi sel sularından yüzerek kurtulmaya çalıştı.
O anlar kameralara yansıdı.
Etiketler: Ankara Hava Durumu Sağanak Sel
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