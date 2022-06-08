Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 241. sokakta üç katlı bir binanın son katında iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı.

112 Acil Komuta Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Ekipler, kısa sürede olay yerine intikal ederek yangını söndürdü.

Yangından bir kişinin dumandan etkilenmesi üzerine tedbir amaçlı müşahede altına alındığı öğrenildi.