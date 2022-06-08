Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 01:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır'da bir evde elektrik kontağından yangın çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Ekipler yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen bir kişi de hastaneye kaldırıldı.
Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 241. sokakta üç katlı bir binanın son katında iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı.
112 Acil Komuta Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Ekipler, kısa sürede olay yerine intikal ederek yangını söndürdü.
Yangından bir kişinin dumandan etkilenmesi üzerine tedbir amaçlı müşahede altına alındığı öğrenildi.
Etiketler: Diyarbakır Yangın Elektrik İtfaiye Polis
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