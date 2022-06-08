Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 00:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da plastik geri dönüşüm atölyesinde yangın
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Sultangazi'deki bir plastik geri dönüşüm atölyesinde yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
İstanbul Sultangazi'de, iki katlı plastik geri dönüşüm atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler binayı sardı, yoğun duman oluştu.
Yangında, elektrik telleri nedeniyle küçük çaplı patlamalar da oldu.
[Fotoğraf: AA]
Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Atölyede soğutma çalışması yapıldı.
Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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