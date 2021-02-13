İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 36'sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Tavas Adliyesi'ne sevk edilen 14 zanlıdan 12'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında, kendisini sosyal medyada uyuşturucuyla mücadele eden bir derneğin başkanı olarak tanıtan A.A'nın aranmasına devam ediliyor.

60 adrese eş zamanlı baskın

Tavas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 11 Şubat'ta Denizli, Muğla ve Erzurum'daki 60 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 50 şüpheli yakalanmış, dedektör köpeklerle yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirilmişti.