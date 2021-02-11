3 ilde komandolu uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı
Denizli merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı. 60 adrese düzenlenen operasyona, komandolar da destek verdi.
Tavas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu satanlara yönelik 7 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı.
Şüphelileri tek tek tespit eden ekipler, bugün operasyon için düğmeye bastı.
Denizli, Muğla ve Erzurum'daki 60 adrese jandarma komandoların da katılımıyla operasyon düzenlendi.
Aralarında 2 öğretmenin de bulunduğu 50 şüpheli yakalandı.
Kendini uyuşturucu ile mücadele eden bir derneğin başkanı olarak tanıtmış
Dedektör köpeklerle yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında kendisini sosyal medyada uyuşturucu ile mücadele eden bir derneğin başkanı olarak tanıtan A.A. için de yakalama kararı çıkarıldı, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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