Tavas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu satanlara yönelik 7 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı.

Şüphelileri tek tek tespit eden ekipler, bugün operasyon için düğmeye bastı.

[Fotoğraf: AA]

Denizli, Muğla ve Erzurum'daki 60 adrese jandarma komandoların da katılımıyla operasyon düzenlendi.

Aralarında 2 öğretmenin de bulunduğu 50 şüpheli yakalandı.

[Fotoğraf: AA]

Kendini uyuşturucu ile mücadele eden bir derneğin başkanı olarak tanıtmış

Dedektör köpeklerle yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında kendisini sosyal medyada uyuşturucu ile mücadele eden bir derneğin başkanı olarak tanıtan A.A. için de yakalama kararı çıkarıldı, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.