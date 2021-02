Arpaçay ilçesine bağlı Bardaklı köyünde Mesut Aktaş, internet sitesi üzerinden görüştüğü besiciden tanesi 2 bin liraya satın aldığı 9 buzağıda da sağlık sorunu yaşadı.

Buzağılardan 4'ünün öldüğünü, 2'sinin hastalık nedeniyle tedaviye alındığını, 3'ünü de ilaç ve serumla ayakta tutmaya çalıştığını belirten Aktaş, dolandırıldığını öne sürdü.

Anlaşmanın ardından 9 buzağı, Mesut Aktaş'ın yaşadığı köye akşam saatlerinde kamyonla nakledildi. Ahıra bıraktığı hayvanları incelemeye giden Aktaş, kulak küpelerinin olmadığını fark etti. Aldığı kişiyi telefonla arayan Aktaş, "Ben onları söktüm, ilçe tarıma teslim edeceğim." cevabını aldı.

Bir süre sonra buzağılar, rahatsızlanmaya başladı. İlçedeki veteriner hekime kontrol ettiren Aktaş, hayvanların ishal olduğunu öğrendi. Halsizleşen hayvanların iyileşmesi için ilaç ve serum tedavisine başlandı.

Uygulanan tedaviye rağmen 9 buzağıdan 4’ü öldü, 2'sinin tedavisi veteriner hekim tarafından sürdürülüyor. Kalan 3 buzağıya da ilaç ve serum tedavisi yapılıyor.

"İnternetten bir tane ayakkabı bile almadım”

Hayatında ilk defa internet üzerinde alışveriş yaptığı belirten Mesut Aktaş, şunları söyledi:

"İnternetten bir tane ayakkabı bile almadım. Bir yandan param gitti diğer yandan da hayvanların her gün öldüklerini görmekten psikolojim bozuldu. Şu anda hayvanlar yaşıyor ve yavaş yavaş can çekişerek ölüyorlar. 20’ye yakın serum kullandık. Şu anda 2'si can çekişiyor."

“Veteriner hekim sağlık raporu olmayan hiçbir işletmeden hayvan satın almamalı”

Kars Veteriner Polikliniği veteriner hekimlerinden Tolgahan Ediz, yeni doğan buzağıların anne sütünü tam almadığından vücut direncinin düşük olduğunu söyledi:

"Yeni doğan buzağılar anne sütünü tam almadığından vücut direnci düşük olur ve her türlü hastalığa karşı duyarlı olurlar. Vücut bağışıklığı tam oluşmayan hayvanların da uygun olmayan koşullarda yolculuk yapması, iklim ve ortam değişikliği sebebiyle tedavisi zor olan hastalıklara yol açmaktadır.

Yetiştiricilerimiz bilmedikleri, emin olmadıkları, veteriner hekim sağlık raporu olmayan hiçbir işletmeden hayvan satın almamalıdır. Bu durum hem ülkemiz açısından hem de yetiştiricilerimiz açısından büyük bir kayıptır."