Elazığ’da geçtiğimiz yıl meydana gelen depremin ardından şehirdeki kiralık ve satılık ev fiyatlarında ciddi artışlar yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde Elazığ’da 20 binden fazla konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı.

Fiyatlar geriledi

Kentte bir yıl içinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve özel sektör tarafından yapılan konutlar sayesinde, daha önce bin 500 TL ile 2 bin TL arasında değişen kira fiyatları 800 TL ile bin TL’ye kadar geriledi.

Satılık evlerde de 50 bin TL ile 100 bin TL arasında düşüş yaşandı.

Emlakçılar, 20 bin konutun tamamının yazın teslim edilmesiyle birlikte kiraların 500-600 TL bandına kadar düşebileceğini söylüyor.