Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Mahallesi, her yıl Afrika kıtasından göç eden leyleklerin yaşadığı yer olması nedeniyle “Leylek Köyü” olarak anılıyor.

Köy, Türkiye’nin Avrupa Leylek Köyü Ağı’na üye tek bölgesi olmasıyla da öne çıkıyor.

[Fotoğraf: AA]

Yuvalar hazır hale getiriliyor

Karacabey Belediyesine bağlı ekipler, ay sonunda gelmeleri planlanan leylekler için yuvalarda bakım, onarım ve temizlik işlemi yapıyor.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) tarafından dikilen direklerin üzerine 15 yeni yuva yerleştirildi ve leyleklerin rahat edebilmesi için çalılarla zeminler oluşturuldu.

[Fotoğraf: AA]

Yapılan yenilikler sayesinde leyleklerin daha uzun süre bölgede kalması planlanıyor.

Prag’dan birincilik ödülü

Prag’da düzenlenen bir film festivalinde “Adem Amca ve Yaren Leylek” hikayesiyle ödül kazandıklarını hatırlatan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, belediye olarak her yıl leylek yuvalarında yenilikler yaptıklarını açıkladı.

Özkan, yaptıkları çalışmalarla birlikte çok daha çeşitli türlerin bölgede gözlemlenmesinin mümkün olduğunu söyledi ve ailelerin her birinin bir leyleğe bakmakla mükellef olduğu bir sistemin yer aldığını vurguladı.