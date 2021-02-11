Niğdeli iş insanı Atilla Kaplan, Temmuz 2020’de 870 bin liraya sıfır kilometre lüks arazi aracı satın aldı.

Yaklaşık 2 ay sonra aracın sol arka kapısının değişik olduğunu fark eden Kaplan, aracını ileride satmak istediğinde değeri düşeceği için, bayiye giderek, başka bir sıfır kilometre araçla değiştirilmesini istedi.

Olumsuz yanıt alan Kaplan, bayi hakkında suç duyurusunda bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

"Sıfır araba alırken de ekspertiz mi yaptırmalıyız?"

Kaplan, "Firmanın Türkiye temsilcisine ulaştık, onlar, bir şey yapamayacaklarını söyledi. İkinci el araç alacak olsam bile araçta değişen parça olup olmadığına dikkat ederim. Sıfır araba alırken de ekspertiz mi yaptırmalıyız, garanti mi almalıyız?" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"Araçta yaklaşık 80 ile 100 bin lira değer kaybı olacak"

Firmanın, aracın değer kaybetmemesi için kapının fabrikasyon bir hata sonucu değiştiğine dair bir yazı göndermeyi önerdiğini dile getiren Kaplan, şöyle devam etti:

"O yazı, kapının değişmediğini göstermez. Kendileri bu durumu kabul ediyor. Ama yaşayacağımız değer kaybını göz önünde bulundurmuyorlar. Ben ikinci el araç alacak olsam bile değişen parçası var mı yok mu diye kontrol ederim. Sıfır araçta değişen bir parça oluyor. Şimdi biz bu arabayı satıyor olsak değişen bir parçası varmış gibi olacak. Böyle bir arabada aşağı yukarı yaklaşık 80 ile 100 bin TL değerinde bir değer kaybı olacak."

Mahkemeye başvurduklarını belirten Kaplan, zararın karşılanmasını ya da aracın değiştirilmesini istiyor.