Türkiye yarından itibaren Balkanlar'dan gelecek soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.

Soğuk hava dalgası, Trakya'daki sıcaklıkları 15 derece düşürecek.

Bölgede bugün ortalama en yüksek sıcaklığın 18 derece olması beklenirken, yarından itibaren sıcaklık 3 dereceye kadar düşecek.

Asıl soğuklar pazar geliyor

Soğuk hava dalgası, pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemle birleşmesi ve kuvvetli poyrazın etkisiyle sıcaklıklar eksilere inecek.

Soğuk havanın etkisiyle pazar günü Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışının görülmesi bekleniyor.

Kar yağışının pazartesi günü de devam edeceği tahmin ediliyor.