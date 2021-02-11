Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balkanlar'dan soğuk ve yağışlı hava geliyor
Trakya'da Balkanlar'dan gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle yarından itibaren sıcaklıklar, hissedilir derecede düşecek. Pazar günü ise kar yağışı bekleniyor.
Türkiye yarından itibaren Balkanlar'dan gelecek soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.
Soğuk hava dalgası, Trakya'daki sıcaklıkları 15 derece düşürecek.
Bölgede bugün ortalama en yüksek sıcaklığın 18 derece olması beklenirken, yarından itibaren sıcaklık 3 dereceye kadar düşecek.
Asıl soğuklar pazar geliyor
Soğuk hava dalgası, pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemle birleşmesi ve kuvvetli poyrazın etkisiyle sıcaklıklar eksilere inecek.
Soğuk havanın etkisiyle pazar günü Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışının görülmesi bekleniyor.
Kar yağışının pazartesi günü de devam edeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Yağış Meteoroloji Hava Sıcaklıkları
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