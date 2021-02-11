Edinilen bilgiye göre; Didim’de kilitli bir eve giren hırsız evdeki bir adet diz üstü bilgisayar ve TV ile evde bulunan sazı alarak ortadan kayboldu.

Evin penceresinin kırık olduğunu gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Emniyet güçleri yaptığı incelemelerden ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak olayın şüphelisi R.E.S’yi kısa sürede yakaladı.

Çalınan malzemeler ele geçirilirken şüpheli R.E.S emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.