Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, T.Ü. isimli şüphelinin başta terör örgütü mensupları olmak üzere yasadışı yollardan yurtdışına çıkış yapmak isteyen şahıslara sahte nüfus cüzdanı, çeşitli nedenlerle sürücü belgelerine el konulan şahıslara ise sahte sürücü belgesi düzenlediği yönünde ihbar aldı.

Jandarma ekipleri, T.Ü.’nün Beylikdüzü’ndeki adresine baskın düzenledi.

[Fotoğraf: DHA]

Sahte polis kimlikleri de çıktı

Yapılan aramalarda, eski ve yeni tip olmak üzere 2005 sahte nüfus cüzdanı, içeriği boş 500 çipli nüfus cüzdanı, içeriği boş 500 sürücü belgesi, sahte polis kimlik kartı örneği, 2 kimlik kartı basma makinesi, 2 PVC kaplama makinesi, bilgisayar, 2 yazıcı, soğuk damga makinesi, kimlik kesme makinesi ve çok sayıda materyal ele geçirdi.

Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu şahıslara sahte ikamet izin belgesi de düzenlediği tespit edilen T.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

[Fotoğraf: DHA]