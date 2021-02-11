Meteoroloji 1’inci Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Akşam saatlerinden itibaren Trakya’da ve gece itibarıyla ise bölge genelinde yağış tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde ise Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.

Sıcaklıklar azalacak

Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacak. Sıcaklıklar, gece saatlerinden itibaren batıdan başlayarak hissedilir derecede azalacak.

Kuvvetli fırtına uyarısı yapılıyor

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli, Trakya ve İstanbul’da zaman zaman fırtına, sabah saatlerinden itibaren kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların çatı uçması, baca ve soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.