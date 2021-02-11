Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği bölgede, sıcaklık mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak.

Rüzgarın güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenen bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 2, Iğdır'da 1, Erzincan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 8, Ardahan'da 4, Erzurum'da 3 ve Kars'ta 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 14, Tunceli'de 13, Iğdır'da 12, Ardahan'da 10, Erzurum ve Kars'ta 7, Ağrı'da 5 derece olacak.

Dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesinin yanı sıra tipi, buzlanma ile don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.