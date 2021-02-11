E5 Karayolu'nda yaşanan kaza trafiği kilitledi
E5 Karayolu Sefaköy mevkiinde bir yolcu minibüsü bariyerlere çarptı. Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Kazadan dolayı E5 üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da E5 Karayolu Sefaköy-Avcılar istikametinde sabah saatlerinde, Ahmet K. kontrolündeki yolcu minibüsü bariyerlere çarptı.
O sırada yoldan geçen diğer araçlar minibüse çarpmamak için manevra yaptı. 4 aracın E5 Karayolu üzerinde kalmasıyla yol tamamen kilitlendi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yolun trafiğe kapanmasından dolayı, trafik akışını yan yoldan sağladı.
Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekipleri yaralanan sürücü Ahmet K. ve yanında bulunan yolcuya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, yaralıları ambulansla çevre hastanelere kaldırdı.
Kaza dolayısıyla E5 Karayolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu.
Yolcu minibüsünün olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.