İstanbul'da E5 Karayolu Sefaköy-Avcılar istikametinde sabah saatlerinde, Ahmet K. kontrolündeki yolcu minibüsü bariyerlere çarptı.

O sırada yoldan geçen diğer araçlar minibüse çarpmamak için manevra yaptı. 4 aracın E5 Karayolu üzerinde kalmasıyla yol tamamen kilitlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yolun trafiğe kapanmasından dolayı, trafik akışını yan yoldan sağladı.

[Fotoğraf: İHA]

Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekipleri yaralanan sürücü Ahmet K. ve yanında bulunan yolcuya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, yaralıları ambulansla çevre hastanelere kaldırdı.

Kaza dolayısıyla E5 Karayolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yolcu minibüsünün olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.