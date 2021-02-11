Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 09:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da galeriden lüks otomobil çalındı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce oto galeriden lüks otomobil çalındı. Ekipler, çalınan araç ve çalanları bulmak için çalışma başlattı.
Merkez Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi'nde bulunan bir galerinin alarmının çaldığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.
Ekipler, galerinin camları kırılarak hırsızlık gerçekleştirildiğini belirledi.
[Fotoğraf: AA]
İş yeri sahibiyle görüşen ekipler, şahısların yaklaşık 500 bin lira değerindeki otomobili çaldıklarını belirledi.
Ekipler, çalınan aracın bulunması için çalışma başlatıldı.
Sıradaki Haber
4 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz