Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 07:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobillerden 40 bin liralık akü çalan şüpheliler yakalandı
Bursa'da otomobillerden akü ve inşaatlardan malzeme çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.
Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde devriye gezen bekçiler, el arabasıyla gezen 2 şahsa kimlik sordu.
Kimliklerinin üzerilerinde olmadığını söyleyen şahısların hareketlerinden şüphelenen ekipler, el arabalarında arama yaptı.
Yapılan aramada değeri 40 bin liralık 3 farklı araçtan alınmış akü, elektrikli matkap ve çok sayıda inşaat malzemesi bulundu.
Doğukan K. ve Emre Y. isimli şüpheliler, yakalanarak gözaltına alınırken, Doğukan K'ıin aranması olduğu öğrenildi.
Etiketler: Hırsızlık
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