Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 06:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kuzey Ege'de beklenen şiddetli fırtına deniz ulaşımına da yansıdı. Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arasında bugün için planlanan tüm seferler iptal edildi.
Meteorolojik tahminlere göre, Çanakkale'de bugün kuvvetli rüzgar ve yağmur etkili olacak.
Fırtına nedeniyle, adalar ile deniz ulaşımı sağlanamayacak.
GESTAŞ, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında planlanan tüm seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.
Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir hatlarında yoğunluk olması durumlarında seferler saatsiz olarak yapılacak.
Etiketler: Fırtına Hava Durumu
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