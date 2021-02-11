Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 02:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da park halindeki tır yandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Esenyurt'ta park halindeki tırda çıkan yangın hasara neden oldu.
Akçaburgaz Mahallesi'nde park halindeki yabancı plakalı olduğu belirtilen bir tırda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.
Dumandan etkilenen yabancı uyruklu sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sıradaki Haber
Konya'da trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz