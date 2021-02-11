Akçaburgaz Mahallesi'nde park halindeki yabancı plakalı olduğu belirtilen bir tırda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen yabancı uyruklu sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.