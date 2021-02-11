Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 135 bin 867 COVID-19 testi yapıldı, 8 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 664 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 903 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 445 bin 285'e yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 29 bin 363'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 556 bin 837, vefat sayısı 27 bin 93, ağır hasta sayısı 1308 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

70 ve 65 yaş üzeri vatandaşların aşılama süreci başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, B﻿ilkent Yerleşkesi'nde gerçekleşen Toplum Bilim Kurulu ve Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren de 65 yaş üzeri vatandaşların COVID-19'a karşı aşı olmak için sisteme tanımlanacağını söyledi.

Koca, pazartesiden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalamasının da canlı paylaşılacağını açıkladı. Hafta sonundan itibaren başta kabine üyeleri olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet eden Koca, COVID-19 mutasyonuna ilişkin, "3 bin 758 örnekten 416'sının tüm genom sekansı incelendi. 263 İngiltere, 23 Güney Afrika varyantı, 106 kökeni belli olmayan varyant tespit edildi" açıklamasında bulundu.

Öğretmenler için aşılama takvimi ay sonunda başlayacak

Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte ikinci doz aşılarını toplantıdan önce yaptırdıklarını aktaran Koca, "Şubat sonuna doğru öğretmenlerimiz için de, özellikle eğitim başlanacak olan sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak" dedi.

Bakan Koca, bu ay için BioNTech aşısının ayrıca gelmiş olacağını anlatarak, "Miktar olarak muhtemelen 500 ile 800 bin arası gelmiş olacak. Ama şunu söyleyebiliriz, mart sonunda 4,5 milyon, 5 milyona tamamlama ihtimali de olmak üzere gelmiş olacak. Sözleşme zaten imzalanmıştı ve bu aşıldı" sözlerini kullandı.

"İl ve ilçe bazında birtakım kararları almak mümkün olacak"

Haftalık, 100 binde görülen vaka sayısını pazartesiden itibaren açıklanmasına ilişkin Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Burada bazı illerimizde vaka sayılarının az olduğunu, bazı illerimizde de yer yer fazla olduğunu biliyoruz. Hatta ilçe bazında bazı yerlerde daha düşük olduğunu biliyoruz. O durumda Bilim Kurulu bununla ilgili bir esas belirleyecek. Bu esas doğrultusunda gerektiğinde il, hatta ilçe bazında birtakım kararları almak mümkün olacak ve bunu da şeffaf bir şekilde pazartesiden itibaren vaka ile birlikte, alınan kararla birlikte açıklamak istiyoruz. Yani vatandaşımızın bölgesinde olaya daha bilinçli katılarak, niye yasak geldiğini görerek, bunun düşürülmesi için ne yapabileceğini düşünerek mülki amirlerle birlikte hareket etmesinin daha doğru olacağı kanaatini taşıyoruz Bilim Kurulu olarak."

Restoran ve kafelere ilişkin kısıtlamalarda yakın dönemde gevşeme olup olmayacağına yönelik soru üzerine Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Vakanın seyri, salgının seyri bunu belirleyecek ama mart ayından itibaren, özellikle pazartesi gününden itibaren vaka sayılarını il bazında açıklayacağımızı söylemiştim, mart ayından itibaren de iller bazında vaka sayısına göre birtakım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor ve onu da zaten önümüzdeki günlerde veya önümüzdeki 1-2 hafta içinde açıklamış oluruz. Yani bölgesel bazda, iller bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir. Öneri olarak bunu sunacağımızı söyleyebilirim."

Okulların yüzde 98,2'si yüz yüze eğitime hazır hale geldi

Eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerinin güvenli biçimde sürdürülmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile TSE iş birliğinde hazırlanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" kapsamında Ağustos 2020'den bu yana yapılan incelemeler neticesinde ülke gelindeki okulların yüzde 98,2'sini oluşturan 49 bin 361'ine "Okulum Temiz" belgesi verildi.

ERÜ'deki aşı çalışmaları sürüyor

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) COVID-19'a karşı geliştirilen aşı adayının faz-2 çalışmasının ilk dozunun gönüllülere uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Öte yandan Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki bir mahalle ile Çorum'un Osmancık ve Laçin ilçelerine bağlı iki köyde, COVID-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.