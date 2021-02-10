Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 22:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kaz dövüştüren 21 kişiye 45 bin lira ceza
[Fotoğraf: TRT Haber]
Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde kaz dövüştürmek için bir araya gelen 21 kişiye toplam 45 bin 444 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine ilçeye bağlı Elmacı köyünde ki kullanılmayan atıl durumdaki ilkokul bahçesinde toplanan 21 kişinin kaz dövüştürdüğünü belirledi.
Kaz sahipleri C.G, H.A, H.B, H.A. ve H.Y.'ye Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 36 bin 477 lira idari ceza kesildi.
Kaz sahiplerinin de aralarında bulunduğu toplam 21 kişiye de sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 8 bin 967 lira ceza uygulandı.
Ele geçirilen 14 kaz ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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