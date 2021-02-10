Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 20:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te teröristlerin kullandığı 6 mağara imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Bitlis kırsalında teröristlerin kullandığı belirlenen 6 mağara imha edildi, 2 el bombası ile çeşitli mühimmat ele geçirildi.
Örgüt mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla dün başlatılan "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyup Fidan 2021-09 Operasyonu"nda Kayalıbağ köyü kırsalında 6 mağara ve havan mühimmatı bulundu.
Ayrıca güvenlik güçlerince Tatvan ilçesine bağlı Kısıklı köyü kırsalında bugün başlatılan "Şehit Jandarma Er Hüseyin Uslu 2021-10 Operasyonu"nda ise ağacın kovuğuna gizlenmiş 2 el bombası, 2 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 20 fişek ve 2 tabanca kılıfı ele geçirildi.
Her iki operasyonda delil niteliği taşıyan malzemeler, Bitlis ve Tatvan Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ve mağaralar imha edildi.
Etiketler: Terörle Mücadele Terör Örgütü
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