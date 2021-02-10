Örgüt mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla dün başlatılan "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyup Fidan 2021-09 Operasyonu"nda Kayalıbağ köyü kırsalında 6 mağara ve havan mühimmatı bulundu.

Ayrıca güvenlik güçlerince Tatvan ilçesine bağlı Kısıklı köyü kırsalında bugün başlatılan "Şehit Jandarma Er Hüseyin Uslu 2021-10 Operasyonu"nda ise ağacın kovuğuna gizlenmiş 2 el bombası, 2 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 20 fişek ve 2 tabanca kılıfı ele geçirildi.

Her iki operasyonda delil niteliği taşıyan malzemeler, Bitlis ve Tatvan Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ve mağaralar imha edildi.