İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce "Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor" ve "Polisten 'Boğaziçi misafirhanemiz' videosu" başlığıyla paylaşılan video görüntüleriyle ilgili incelemede yapıldı.

Sultangazi'de yakalandı

Çalışma sonucunca bahse konu görüntüleri çeken ve sosyal medyada paylaştığı tespit edilen M.D. isimli şahıs Sultangazi'de yakalandı.

Şüpheli şahsın, Ümraniye'deki bir dizi film platosunda dezenfektan görevlisi ve figüran olarak çalıştığı tespit edildi.

Şahsın ifadesinde, bir ay kadar önce çektiği görüntüleri, Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili olaylar nedeniyle sosyal medya ve basında yer alan güvenlik güçlerine hakaret içerikli paylaşımlara tepki olarak hazırladığını ve sosyal medya hesabında paylaştığını belirtti.

Belirtilen isimli polis memuru bulunmuyor

Ayrıca, görüntülerin çekildiği yerde yapılan incelemede İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli ve belirtilen isimli bir polis memurunun bulunmadığı tespit edildi.