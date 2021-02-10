Çorum Valiliği yazılı açıklama yaptı.

Osmancık ilçesine bağlı Çampınar köyü ile köye bağlı Pelitpınarı Mahallesi ve Laçin ilçesine bağlı Gökgözler köyüne 10 gün boyunca giriş-çıkışların yasaklanmasına karar verdi.

Ayrıca, bu yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılmayacak. Karara göre, karantina bugün saat 18.00'den itibaren yürürlüğe girdi.