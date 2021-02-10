Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 18:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da iki köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Çorum'un Osmancık ve Laçin ilçelerine bağlı iki köyde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Çorum Valiliği yazılı açıklama yaptı.
Osmancık ilçesine bağlı Çampınar köyü ile köye bağlı Pelitpınarı Mahallesi ve Laçin ilçesine bağlı Gökgözler köyüne 10 gün boyunca giriş-çıkışların yasaklanmasına karar verdi.
Ayrıca, bu yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılmayacak. Karara göre, karantina bugün saat 18.00'den itibaren yürürlüğe girdi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs
Son Haberler
- 19:48
- 19:39
- 19:33
- 19:29
- 19:24
Sıradaki Haber
Bitlis merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz