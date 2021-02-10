Elbistan Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesi arasında 554 işçiyi kapsayan toplu sözleşme ek protokolü imzalandı.

Belediye hizmet alanında düzenlenen imza töreninde konuşan Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Ömer Çınar, işçilerin maaşlarındaki ciddi artıştan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkür etti.

Çınar, “Sendikamızın yürüttüğü toplu sözleşme Yüksek Hakem Kurulu’na gitmişti. Buradan gelen toplu sözleşme, çok iç açıcı durumda değildi. Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’le bir araya gelerek işçi kardeşlerimizin durumlarını yeniden değerlendirdik. Değerli belediye başkanımızla birlikte gayret sarf ederek işçi kardeşlerimizin ücretlerinde bir uzlaşı sağladık. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz, işçi kardeşlerimiz adına fedakarlık yaptı. Eşit işte çalışan arkadaşlarımıza eşit ücret verilmesi ve ücrette ayrımcılık yapılmaması doğrultusunda bu ek protokolü hazırladık. Bu ek protokolü sizler adına imzalamaktan dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Türkiye'deki en yüksek rakam

Türkiye’de en yüksek rakamı açıklayan belediye olduklarını ifade eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, "Gelinen nokta itibarıyla burada gururla söylüyorum, Türkiye’nin en yüksek rakamını açıklayacağız. İzmir Bornova 5 bin 860 lira açıklamıştı. Bizimki ise 6 bin 336 liralarda olacak inşallah. Bunu yaparken de bir gruplandırmayı göz önünde bulunduracağız. Bürodaki arkadaşlarımızla arazideki arkadaşlarımıza yaptığımız zam aynı değil. Uzman ve usta olan arkadaşlarımıza yaptığımız zamlar bir değil. Bütün çalışanlarımız farklı riskleri alıyorlar. Biz de bunu göz önünde bulundurmak zorundayız. Maaşlarınızı olabildiğince arttırmaya çalıştık. Gecemizi gündüzümüze katacağız, var gücümüzle çalışacağız. Bundan sonraki süreçlerde imkanlarımız arttığı zaman işçi kardeşlerimize iyileştirmeler yapacağız" dedi.

"İstanbul Büyükşehir Belediyeniz dahi bunu yapamadı"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’a çağrıda bulunan Gürbüz, “Elbette Nurhak Belediyesi de bizim belediyemizdir. Bütçesi imkanları doğrultusunda onlar da iyileştirme yapmışlardır. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyeniz dahi bunu yapamadı. 6 bin 336 lira ciddi bir oran. Yüzde 75’e yakın bir artış. En düşük maaşımızı da ortalamanın çok üstünde tuttuk. Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediyelerinin net olarak açıkladığı rakamların üzerinde tuttuk. Biz, son sözü söylememiştik. Burada son noktayı koyduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bu da İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesine örnek olur” diye konuştu.