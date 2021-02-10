Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kars'ın Akyaka ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 4 ruhsatsız av tüfeği, bir tabanca ve bu silahlara ait mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyaka'ya "silah ve mühimmat kaçakçılığı" yaptığı belirlenen 4 şüphelinin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Bomba arama köpekleriyle evlerde yapılan aramada, ruhsatsız 1 tabanca ve 4 av tüfeği ile bu silahlara ait 143 mermi ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi de yakalandı.
Silahlar, kriminal incelemesi için Ankara'ya gönderildi.
Etiketler: Kaçakçılık
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