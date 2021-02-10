Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyaka'ya "silah ve mühimmat kaçakçılığı" yaptığı belirlenen 4 şüphelinin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bomba arama köpekleriyle evlerde yapılan aramada, ruhsatsız 1 tabanca ve 4 av tüfeği ile bu silahlara ait 143 mermi ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi de yakalandı.

Silahlar, kriminal incelemesi için Ankara'ya gönderildi.