Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de DEAŞ şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı. Şüpheli, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
DEAŞ terör örgütü soruşturmaları kapsamında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda çalışma yapıldı.
DEAŞ terör örgütü adına, 2014 yılında Irak'ta binaya yerleştirilen bombayı patlatma ve adam kaçırma olaylarına katıldığı tespit edilen Irak uyruklu Z.T.H. operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, terör örgütleri ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü
Sıradaki Haber
4 il için yoğun kar uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz