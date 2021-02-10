İzmir'de kağıt toplayan iki kişi, kaldırım üzerinde bulunan rögar çukurunun kapağını çaldı. Daha sonra kaldırımda yürüyen yaşlı bir kadın, kapağı çalınan rögar çukuruna düştü.

Kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar yardıma koştu. Yaşlı kadın vatandaşların yardımıyla çukurdan çıkarıldı. Vücudunda kırıklar oluşan kadın hastaneye kaldırıldı.

Rögar kapağının çalınması ve yaşlı kadının çukura düşme anı kameraya yansıdı.