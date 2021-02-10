Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 16:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yaşlı kadın kapağı çalınan rögar çukuruna düştü
İzmir'de kaldırımda yürüyen yaşlı kadın, kapağı çalınan rögar çukuruna düştü. Rögar kapağının çalınması ve yaşlı kadının çukura düşme anı kameraya yansıdı.
İzmir'de kağıt toplayan iki kişi, kaldırım üzerinde bulunan rögar çukurunun kapağını çaldı. Daha sonra kaldırımda yürüyen yaşlı bir kadın, kapağı çalınan rögar çukuruna düştü.
Kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar yardıma koştu. Yaşlı kadın vatandaşların yardımıyla çukurdan çıkarıldı. Vücudunda kırıklar oluşan kadın hastaneye kaldırıldı.
Rögar kapağının çalınması ve yaşlı kadının çukura düşme anı kameraya yansıdı.
Etiketler: Hırsızlık
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