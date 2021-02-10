Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 16:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Aşırı yağışlara sahilde ağaç kazıklı önlem
[Fotoğraf: DHA]
Muğla Akyaka'da aşırı yağış nedeniyle denize dolan kumlar iş makineleri ile toplandı. Sahildeki kumların denize kaymasını engellemek için 4 metre uzunluğunda ağaç kazıklar çakıldı.
Muğla'nın gözde tatil beldelerinden Akyaka'da, sahil şeridindeki düzenleme çalışmaları devam ediyor.
Palmiye ağaçlarının önlerine zarar görmemeleri için çelik bariyerler yapıldı.
Çalışma kapsamında, Ula Belediyesi ekipleri, bölgeye 4 metrelik ağaç kazıklar getirdi. Kazıklar, kumların denize kaymasını engellemek için kıyı şeridine çakıldı.
Kazıkların çakılma işleminin tamamlanmasının ardından, toplanan kumlar sahil şeridine yayıldı.
Çevre düzenlemesi tamamlandı.
Etiketler: Fırtına Hava Durumu Yağış
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