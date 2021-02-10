Çocuklarda milli manevi duyguları pekiştirmek ve tarih bilincini geliştirmek için Kahramanmaraş İl Müdürlüğünce “İstiklal İlham Verir” projesi başlatıldı.

Proje kapsamında çocuk evlerinde kalan çocuklar, halk kahramanlarından oluşan el emeği göz nuru örgü bebekler yaptılar. Çocukların ilk ziyareti, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un makamına oldu.

Bakan Selçuk'a el emeği hediyelerini verdiler



Kahramanmaraş çocuk evleri ve çocuk sitelerinde kalan 16 yaşındaki Sude Naz Severdim ile 15 yaşındaki Emirhan Bunduk giydikleri yöresel kıyafetlerle Bakan Selçuk’u ziyaret etti.

Bakan Selçuk, çocukların böyle bir projeyi hayata geçirmelerinden dolayı memnuniyet duyduğunu, hazırladıkları hediyeleri çok beğendiğini söyledi.

"Tarihle kurulan en güzel bağ hatırlamak... Ecdadımızın mücadelesini gelecek nesillere taşımak en ulvi görevimiz. Kahramanmaraş'ın işgalden kurtuluşunun 101. yılında ‘Kahraman Bebekler’ ile gelmenizden dolayı son derece mutlu oldum. Sizin ve arkadaşlarınızın emeklerine sağlık."



Çocuklar, Bakan Selçuk’a hitaben yazılan bir mektupla birlikte, filografi sanatıyla yaptıkları İstiklal Madalyası ve bebekleri hediye ettiler.