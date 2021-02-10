Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 67 yaşındaki Kıbrıs gazisi toprağa verildi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki Izgar Mahallesi'nde Kıbrıs gazisi İbrahim Dönmez için askeri tören düzenlendi.
Cenaze, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
Törene, Dönmez'in ailesi, Şarköy Kaymakamı Şenol Kaya, Malkara Jandarma Komutanı Teğmen İsmail Erdoğan, Malkara Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, askeri yetkililer, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.
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