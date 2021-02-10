İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nden 5 akademisyen, İstanbul Otoritim Raporu hazırladı.

Rapora göre, sürüş hızları düşüyor, yoğunluk ve varış süresi artıyor. İstanbullu sürücüler, günde en az 1 saatini trafikte harcıyor.

Kentte, 15 dakikalık bir mesafe trafik nedeniyle en az 50 dakika sürüyor.

Ortalama hız 24 kilometreye düştü

Rapora göre, trafik son 3 yılda tam 5 kilometre yavaşladı. Sürücülerin ortalama hızı geçen yıl itibarıyla saatte 24 kilometreye düştü.

Pandeminin başladığı 2020"nin ilk 6 ayında İstanbul'da trafik rahatladı... Ancak, Temmuz ayından sonra tablo yeniden tersine döndü.

Bunun en önemli nedeni ise, salgın korkusu ile toplu taşımadan uzak durulması.

Uzmanlara göre, her gün 700 binden fazla aracın trafiğe çıktığı İstanbul'da ortalama hız daha da 16 kilometreye kadar düşecek.

Haber: Muratcan Öztürk