Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Freni patlayan kamyon 5 araca çarparak durabildi
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de freni patladığı iddia edilen süt kamyonu kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarparak durdu. Kazada bir kişi yaralandı.
Kayseri'de E.Y'nin kullandığı süt kamyonu, Melikgazi ilçesi Nalçık Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen 4 otomobil ve hafif ticari araca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA ]
1 kişi yaralandı
Kazada yaralanan bir kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, polis ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kamyon sürücüsü E.Y. aracı freni patladığı için durduramadığını söyledi.
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