Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelere göre, halen mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma günü kuzeybatı kesimlerinden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (6-15 derece) azalarak, mevsim normalleri civarına ve yer yer altına inmesi bekleniyor.

Kuzey ve iç bölgeler kar yağışının etkisinde kalacak

Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek kuvvetli poyrazın etkisiyle Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalması tahmin ediliyor.

Pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde soğuk havanın etkisini artırması ile birlikte kar yağışları aralıklarla devam edecek.

Ankara'da kar yağışı Pazar günü başlayacak

Ankara'da havanın, Perşembe günü az bulutlu ve açık, Cuma günü çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, Cumartesi günü ise parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Pazar günü yağışların kar şeklinde başlayıp gün içinde karla karışık yağmur ve kara döndükten sonra gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışı şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 17 derece iken Pazartesi 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

İstanbul'da sıcaklık 3 dereceye kadar düşecek

İstanbul'da hava Perşembe günü parçalı çok bulutlu olacak. Cuma günü ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmurlu olacak hava, Cumartesi ise çok bulutlu olacak. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olması bekleniyor. Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 19 derece iken Pazartesi 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İstanbul'da kar yağışının Pazar akşamı başlayacağı öngörüsünde bulundu.

Yağışların Pazartesi, Salı, Çarşamba'da da devam edebileceğini aktaran Şen, sıcaklığın Pazartesi, Salı gecesi eksi 1'e, gündüz de 2'ye düşeceğini kaydetti.

İzmir'de Perşembe günü sağanak olacak

İzmir'de ise, Perşembe günü parçalı ve zamanla çok bulutlu olması beklenen havanın, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Bölgedeki yağışların, Cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İzmir’in, Cumartesi günü parçalı bulutlu, Pazar günü öğle saatlerinden itibaren ise yeni bir yağışlı sisteminin etkisine girerek, Pazar ve Pazartesi günleri yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 19 derece iken Pazartesi 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.