İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından KKTC ziyaretiyle ilgili bir paylaşım yaptı.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne doğru yola çıktık" sözlerine yer veren Altun, Cumhurbaşkanı Yardımıcısı Fuat Oktay başkanlığındaki heyetin yoğun bir gündemle birçok önemli konuda istişareler gerçekleştireceğini açıkladı.