Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 14:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanı Altun'dan KKTC paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, KKTC ziyaretiyle ilgili "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın başkanlığındaki heyetimiz, yoğun ve bereketli bir gündemle birçok önemli konuda istişareler gerçekleştirecek" açıklamasını yaptı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından KKTC ziyaretiyle ilgili bir paylaşım yaptı.
"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne doğru yola çıktık" sözlerine yer veren Altun, Cumhurbaşkanı Yardımıcısı Fuat Oktay başkanlığındaki heyetin yoğun bir gündemle birçok önemli konuda istişareler gerçekleştireceğini açıkladı.
Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne doğru yola çıktık.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 10, 2021
Cumhurbaşkanı Yardımcımız sayın @fuatoktay’ın başkanlığındaki heyetimiz,
yoğun ve bereketli bir gündemle birçok önemli konuda istişareler gerçekleştirecek.
Şimdiden hayırlara vesile olsun. pic.twitter.com/2kyWgulc3J
Etiketler: İletişim Başkanlığı Fuat Oktay Fahrettin Altun KKTC
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