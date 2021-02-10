Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat, Tunceli 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğin aydınlık Türkiye'sini birlikte inşa edeceğiz. Demokrasimize, ekonomimize, özgürlüğümüze sahip çıkarak Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız. Cumhur İttifakı olarak ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için daha çok çalışacağız. Artık bu köhne siyasetin işi daha zor. 40 benzemezi aynı torbaya sokmaya çalışan ittifak çabaları bu gerçeği değiştirmeye yetmiyor. Oy oranı sandıkta ortaya çıkar, mücadelenin asıl görüleceği yer sandık gününe kadar yapılan çalışmadır. İnsanlarımızın huzuruna, ülkemizin esenliğine, devletimizin güvenliğine kasteden hiç kimse millet nezdinde itibar bulmaz, bulamayacaktır."

Erdoğan ayrıca, dün açıkladığı Milli Uzay Programı ile ilgili, "Gözümüzü uzaya diktiğimizi ilan ettik" dedi.

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