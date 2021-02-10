1 Şubat'ta başlatılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) son yıllardaki en kapsamlı kış tatbikatı,"Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı" Kars'ta devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'na katılan kahraman tankçılarımız ve topçularımız hedefleri tam isabetle imha ediyor" açıklamasını yaptı.

Paylaşımda, tatbikattan görüntülere de yer verildi.

1268 personel yer alıyor

66'sı Azerbaycan'ın silahlı kuvvetlerinden 1268 kişilik personelin 190 araç ile 218 farklı cins ve çapta silah kullandığı tatbikatta, TSK envanterine giren modern silah ve araçlar da denendi.

Kapsamlı tatbikat 12 Şubat'a kadar sürecek

Tatbikatla, müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, envanterde bulunan, envantere yeni giren veya savunma sanayi firmalarınca geliştirilmekte olan harp silah ve araçlarının performanslarının da denenmesi amaçlanıyor.

Tatbikatta, tank bölükleri, topçu bataryaları, havan takımlarının yanı sıra keskin nişancı timleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, komandolar ve helikopterler görev alıyor.

Tatbikat, 12 Şubat'a kadar devam edecek.