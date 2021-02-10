Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 11:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
"Büyü" dolandırıcılarına operasyon: 13 gözaltı
Ankara'da "büyü" yaptıklarını söyleyerek insanları kandıran dolandırıcılara yapılan operasyonda, 13 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İstihbarat çalışmaları sırasında çeteyi fark eden Ankara Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, 6 ay fiziki ve teknik takibin ardından belirlenen adrese operasyon yaptı.
Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda, dolandırıcıların kullandığı malzemelere el kondu. İnternet sitesi de kuran çetenin online olarak çalıştığı da belirlendi.
Soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.
Haber: Yiğitcan Karatepe
Kamera: Sinan Kement
Etiketler: Dolandırıcılık
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