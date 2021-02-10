İstihbarat çalışmaları sırasında çeteyi fark eden Ankara Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, 6 ay fiziki ve teknik takibin ardından belirlenen adrese operasyon yaptı.

Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda, dolandırıcıların kullandığı malzemelere el kondu. İnternet sitesi de kuran çetenin online olarak çalıştığı da belirlendi.

Soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Haber: Yiğitcan Karatepe

Kamera: Sinan Kement