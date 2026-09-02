Bahreyn'de halka en yakın güvenli yere gitme çağrısı yapıldı

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada tehlike uyarısında bulunuldu.

Halka sakin kalma ve en yakın güvenli yere gitme çağrısı yapılan açıklamada, kamu güvenliğinin korunması için haberlerin resmi kanallar üzerinden takip edilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıklamıştı.

İran da ABD'nin saldırılarına karşı füze ve insansız hava araçlarıyla misilleme başlattığını duyurmuştu.

İran ordusu, Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde bulunan ABD'ye ait radar tesisleri ile ABD askerlerinin toplandığı merkezlerin kamikaze İHA saldırılarıyla hedef alındığını açıklamıştı.

Düzenlenen İHA saldırıları engellendi

Bahreyn haber ajansı BNA'nın haberine göre, Bahreyn Ulusal İletişim Merkezi, İran'dan düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Bahreyn hava savunma sistemlerinin saldırılara müdahale ederek İran'dan gönderilen İHA'ları imha ettiği belirtildi.

Bahreyn hava savunma sistemlerinin ülkenin güvenliğini korumak için yüksek alarm düzeyini sürdürdüğü aktarıldı.