ABD, saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı

CENTCOM'un, sosyal medya platformundaki hesabından, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine karşı başlatılan saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.
Söz konusu saldırı dalgasının tamamlandığı bildirilen açıklamada, saldırılarda hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme kapasiteleri ve iletişim tesislerinin hedef alındığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Orta Doğu'da 50 binden fazla ABD askeri personelinin faaliyet gösterdiği ifadesi yer aldı.
CENTCOM, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline "saldırı girişimleri"nde bulunduğu gerekçesiyle Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığını duyurmuştu.