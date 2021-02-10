Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yarım Çalışma Ödeneğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kadın çalışanların çalışma hayatında tutulmasına önem verdiklerini söyleyen Bakan Selçuk, “2016 yılından bugüne kadar Yarım Çalışma Ödeneği kapsamında 31 bini aşkın kişiye toplam 84,1 milyon lira ödeme yaptık” dedi.



“60 ila 360 gün arasında gelir desteği sağlıyoruz”

Doğum ve evlat edinme sonrası Yarım Çalışma Ödeneğiyle, kadınların hem çocuklarına bakabilmelerine hem de iş hayatına devam edebilmelerine destek olduklarını aktaran Bakan Selçuk, “Yarım Çalışma Ödeneği ile 60 ila 360 gün arasında haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince gelir desteği sağlıyoruz” diye konuştu.



Ödenekten yararlanma koşullarından da bahseden Selçuk, kadınların ödenekten yararlanabilmesi için doğum ya da evlat edinmeden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması ve haftalık çalışma süresinin yarısı kadar çalışması gerektiğini söyledi.



“Yarım Çalışma Ödeneğinin günlük miktarı asgari ücretin brüt tutarı kadar”

Yarım Çalışma Ödeneği ile yarım çalışma nedeniyle ortaya çıkan gelir kaybının kısmen de olsa telafi edilmesi ve kadın işçilerin çalışma hayatı içinde tutulmasını amaçladıklarını vurgulayan Bakan Selçuk, doğum ve evlat edinme sonrası Yarım Çalışma Ödeneğinin günlük miktarının günlük asgari ücretin brüt tutarı kadar olduğunu aktardı.



Yarım çalışma uygulamasının işverenin onayına bağlı olmadığına dikkat çeken Selçuk, “Sadece hak sahibinin talepte bulunması yeterlidir. İşçinin bu yöndeki isteğini işverene bildirmesi hâlinde, işveren işçinin bu yöndeki talebini karşılamak durumundadır” dedi.