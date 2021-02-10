Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 419,1 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 417,3 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 419,1 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 686 lira, Cumhuriyet altını da 2.800 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.845 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.865 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 418 lira 90 kuruşken satışı ise 419 lira 10 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 681 lira satış fiyatı 686 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte,10Şubat güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.845,31 dolar

Satış: 1.845,50 dolar

Gram

Alış: 418,90 lira

Satış: 419,10 lira

Çeyrek

Alış: 681,57 lira

Satış: 686,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.766,00 lira

Satış: 2.800,00 lira