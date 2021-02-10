Türk Deniz Kuvvetleri bağlısı TCG TURGUTREİS ve TCG ORUÇREİS fırkateynleri ile ABD Deniz Kuvvetleri bağlısı USS PORTER ve USS DONALD COOK muhripleri Karadeniz’de ikili deniz eğitimleri icra etti. Deniz eğitimlerine Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçakları ile ABD’ye ait deniz karakol uçağı da katıldı.

Deniz Kuvvetlerimize ait TCG TURGUTREİS ve TCG ORUÇREİS fırkateynlerimiz ile ABD’ye ait USS PORTER ve USS DONALD COOK muhripleri Karadeniz’de ikili deniz eğitimleri icra etti. https://t.co/RptMaRa04N pic.twitter.com/g2aeJO5bD2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 10, 2021

"Karadeniz'de keşif ve gözetleme"

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şunlar denildi:

"Faaliyet kapsamında icra edilen temel deniz harp nevilerine yönelik eğitimler; iki ülke Deniz Kuvvetleri unsurları arasında iş birliğini güçlendirmiş ve birlikte çalışabilirliğe katkı sağlamıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, “bölgesel sahiplik” prensibi çerçevesinde Karadeniz’in barış ve güvenliğine katkı sağlamak üzere 1 Mart 2004’ten itibaren “Karadeniz Uyumu Harekâtı”nı sürdürmektedir. Harekât kapsamında fırkateyn, korvet, hücumbot, denizaltı ve deniz karakol uçakları ile Karadeniz’de sancak ve varlık gösterilmekte, keşif ve gözetleme icra edilmektedir.

Türk Deniz Kuvvetleri, planlı faaliyetleri kapsamında Karadeniz’e intikal eden NATO, dost ve müttefik deniz kuvvetleri unsurları ile her fırsatta ortak eğitim ve tatbikatlar icra etmekte, Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin düzenlediği tatbikatlara düzenli olarak katılmaktadır."