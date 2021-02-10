İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) tüm valilerle telekonferans yöntemiyle görüştü.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ile diğer yetkililerin de katılımıyla düzenlenen toplantıda, Yeşilay çalışmaları ve gündemdeki diğer konular ele alındı.

Soylu, koronavirüs salgını, afetler ve toplumsal olayların yanı sıra 2021'de uyuşturucuyla mücadelenin en öncelikli konulardan biri olması gerektiğini söyledi.

Uyuşturucu madde bağlantılı ölümlerin 941'den 250'ye kadar gerilediğini anlatan Soylu, bunun kendileri için önemli bir veri ve doğru istikamette gidildiğinin bir işareti olduğunu söyledi.

Uyuşturucuyla mücadele uygulamasında hedef 500 bin indirme

Soylu, bu yıl özellikle sokak satıcılarına çok kuvvetli bir baskı istediğini vurgulayarak, Açık Kapı ihbarlarını çok iyi değerlendirmek gerektiğini anlattı.

Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu'nda (UYUMA) bu yılki hedefin 500 bin indirmeyi yakalayabilmek olduğunu anlatan Soylu, uygulamanın şu anki indirilme sayısının 195 bin 800 olduğunu söyledi. Uygulamanın indirilme sayısının artmasına bağlı olarak ihbar sayısının da artacağını vurguladı.

Afet eğitimi videoları 500 bin izlenmeye ulaştı

Metruk Bina Veri Tabanı'nın güncellenmesi gerektiğini anlatan Soylu, bu uygulamaya başladıklarında 40 bin metruk bina olduğu bilgisinin geldiğini söyledi. Bunun daha sonra 95 bin 918 sayısına ulaştığını ve bunlardan 62 bininin yıkıldığını, 14 bin 861'inin ise restore edildiğini açıkladı.

Türkiye'nin her yerinde depremler yaşandığını söyleyen Soylu, bütün bilim insanlarının, yakın zamanda yıkıcı deprem yaşanacağına işaret ettiklerini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Valilerden illerindeki deprem hazırlıklarını kontrol etmelerini isteyen Soylu, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında, yılbaşından bugüne kadar valilere, 1106 mülki idare amirine ve 132 bin vatandaşa Afet Farkındalık Eğitimi, 1402 personele Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi verildiğini, sosyal medyada paylaşılan afet eğitimi videolarının 500 bin izlenme sayısına ulaştığını söyledi.

"Bu kampanyanın bu yıl sonu itibarıyla hedefi 51 milyon vatandaşımıza ulaşmaktır. Öte yandan il risk azaltma planlarını hazırlıyoruz. 2020 sonuna kadar 7 ilin planı tamamlanmıştı. 2021 sonu hedefimiz, tüm illerimizin risk azaltma planlarını tamamlamaktır."

"Enkaz altında kalırsak otomatik olarak mesajlaşma sistemi oluşturacak"

Yeni bir AFAD uygulaması hazırladıklarını belirten Soylu, uygulamanın dünyada eşi benzeri olmadığını söyledi.

Uygulamanın, operatörlerle iş birliği içinde geliştirildiğini anlatan Soylu, "Deprem olduğu zaman bizi otomatik olarak toplanma alanına götürecek. Enkaz altında kalırsak otomatik olarak mesajlaşma sistemi oluşturacak. Enkaz altında kalır ve konuşmak istersek en yakın cep telefonunu ve en yakın iletişim merkezini santral olarak görecek ve onun üzerinden iletişimi sağlayacak" dedi.

Polis, jandarma ve sahil güvenlik telsiz sistemleri

Bir müjde daha vermek istediğini söyleyen Soylu, şunları açıkladı:

"Bunu da Bakanlığımız Bilgi İşlem Birimi gerçekleştirdi. Bu da yerli ve milli yazılım. 4 yıldır bunun peşindeyiz. Biz DMR ile yani emniyet telsiz sistemini, jandarma ve sahil güvenlik telsiz sistemleriyle konuşturmak istiyorduk. Bu, bizim çok istediğimiz bir şeydi. Bunu ne için istiyorduk. Allah muhafaza Türkiye'nin tamamını etkileyen afet, bir saldırı anında Türkiye'nin tüm uçlarına aynı talimatla ulaşabilme mantığını gerçekleştirmek istiyorduk. Bakanlık Bilgi İşlem Birimini de tebrik ediyorum. Polis, jandarma ve sahil güvenlik telsizini ayrı ayrı programlar olmasına rağmen konuşturuyorlar. İlk uygulamayı Ağrı'da gerçekleştirdiler. Orada pilot uygulaması yapılıyor. Tüm Türkiye'ye yayacağız."