Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 15:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MİT ve Emniyet'ten Sincar'da büyük operasyon
PKK/KCK-PYD lojistik sorumlusu 'Laşer' kod adlı İbrahim Parım, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla Sincar'da yakalarak Türkiye'ye getirildi.
Irak’ın Suriye sınırında yer alan ve PKK/KCK’nın kontrolünde bulunan Sincar’da “Lojistik Sorumlusu” olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen “Laşer” kod adlı İbrahim Parım, MİT’in yürüttüğü operasyonla Sincar’da yakalandı.
Sorgusu Ankara'da sürüyor
Türkiye’ye getirilen Parım, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele şubesinde sorgulanıyor.
6-8 Ekim olaylarına katıldı
Teröristin Kobani’de yaşanan çatışmaları protesto etmek amacıyla örgüt tarafından 6-8 Ekim 2014’te Van’da gerçekleştirilen sokak eylemlerinde yer aldığı belirlendi.
Teröristin, 2015’te ise terör örgütünün kırsal kadrosuna katıldığı öğrenildi.
Etiketler: MİT PKK/KCK PKK/YPG Son Dakika Terörle Mücadele
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