İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovancılar ilçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen A.H, S.A, Ş.H. ve A.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Takibe alınan şüphelilerin bulundukları araç uygulama noktasında durduruldu.

Araçtaki aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 37 sikke ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.