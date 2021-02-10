Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da izinsiz kazı: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, 37 sikke ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovancılar ilçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen A.H, S.A, Ş.H. ve A.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Takibe alınan şüphelilerin bulundukları araç uygulama noktasında durduruldu.
Araçtaki aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 37 sikke ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kaçak Kazı Tarihi Eser
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