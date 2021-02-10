72 merkezde ocak ayı rekoru: Cide 28.8'i gördü
Türkiye'de, 2020 yılında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle 198 merkezde sıcaklık rekoru kırıldı. En yüksek sıcaklık 28,8 ile Kastamonu'nun Cide ilçesinde görüldü.
Türkiye'de birçok bölgede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2020 yılının şubat, mayıs, haziran, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında 198 merkezde sıcaklık rekorlarının yaşandığını duyurmuştu.
Sıcaklık artışları 2021 yılında da sürüyor, kış mevsiminde bahar havası yaşanıyor. Geçen ay 72 merkezde sıcaklık uzun yıllar ortalamalarının üzerinden gerçekleşerek ekstrem (en yüksek) değerlerine ulaştı.
Rekor 28,8 dereceyle Cide'de
Geçen ay en çok ekstrem sıcaklık rekoru Kastamonu Cide, Sivas, Göksun, Gemerek ve Çorum'da kırıldı.
Ocak'ta Cide'de 5,3, Sivas'ta 4, Göksun'da 3,6, Gemerek'te 3,4 ve Çorum'da 3,1 derece sıcaklık farkları oluştu.
Ocak ayında yeni ekstrem sıcaklık değerlerinden bazıları şu şekilde oluştu: