Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da tankerle otomobil çarpıştı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Burdur'da tankerle otomobil kafa kafaya çarpıştı, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Tolga Bilgiç'in kullandığı otomobil, S.A. yönetimindeki tanker ile Isparta-Antalya kara yolunda Burdur sınırlarındaki Çamlıdere mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Bilgiç'in cenazesi incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.
Tanker sürücüsü ise jandarma ekibince karakola götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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